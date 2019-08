Británie blázní z medvídka Paddingtona, objevil se na dalších mincích

Na jedné medvídek, velký milovník pomerančového pamlsku, stojí před londýnským Towerem, a na druhé smeká klobouk před katedrálou svatého Pavla. Královská mincovna razí "paddingtonské" mince od loňska k 60. výročí vydání knihy Medvídek Paddington.

Two new 50p coins - featuring Paddington Bear outside the Tower of London and St Paul's Cathedral - are released by The Royal Mint https://t.co/HRSSA9Uxbo