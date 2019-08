Ruský diamant "Duch růže" jde do dražby. Zařadí se mezi nejcennější drahokamy světa?

Mluvčí Alrosy Jevgenija Kozenková uvedla, že oválný kámen získal certifikát Amerického gemologického institutu (GIA) s vynikajícím hodnocením. Prodej diamantu je plánován na listopad.

A 14.83-carat pink gem found and cut by #ALROSA is expected to fetch one of the highest prices ever for a diamond when the Russian company puts it up for sale later this year: https://t.co/OHqGfMxm2a pic.twitter.com/V4RxJvTBXG