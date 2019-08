Rusko nadále zůstává největším dodavatelem ropy do Německa

Rusko se v pololetí navzdory výraznému poklesu dodávek podílelo na celkovém dovozu ropy do Německa téměř třetinou. Druhým největším dodavatelem ropy do Německa bylo Norsko s podílem kolem 13 procent. Další místa obsadily Británie, Libye, Kazachstán a Spojené státy. Německo v pololetí za dovoz ropy zaplatilo celkem 18,2 miliardy eur (470 miliard Kč), vyplývá z údajů BAFA.

Dodávky ruské ropy ropovodem Družba byly koncem dubna zastaveny, když se zjistilo, že ropa v potrubí obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. V květnu se začaly dodávky ropovodem postupně obnovovat, od konce května teče ropa znovu i do České republiky.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento světové poptávky.