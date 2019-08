Šéf podniku z uvedeného indexu si v průměru vydělal 117krát víc než řadový zaměstnanec. Průzkum také ukázal, že ve 43 společnostech si šéfové vydělali víc než v předchozím roce.

Jak uvedl ředitel nezávislé výzkumné organizace High Pay Centre Luke Hildyard, příjmy vedoucích pracovníků mohou být i vyšší, protože společnosti ve zveřejňování dat používají různé úhly pohledu. Akcionáři by podle něho měli firmy nutit ke konzistenci.

Our latest #ExecPay report has revealed that companies in the FTSE 100 paid their top management a total of at least £2.08 billion in 2018. It also highlighted that the median FTSE 100 CEO earns 117 times more than the average UK worker.



