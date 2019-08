Německo prodalo 30 let staré dluhopisy. Aukce dopadla naprosto nečekaně

Průměrný výnos dosáhl minus 0,11 procenta, uvedla agentura Reuters. Ta zároveň prodej 30letých dluhopisů se záporným výnosem označila za milník pro celý dluhopisový trh.

Úrok prodávaných dluhopisů byl stanoven na nula procent, což znamená, že německá vláda až do splatnosti dluhopisů nebude muset z dluhu platit žádné úroky. Investoři tak dostanou zpět jen své vložené peníze. Výnos u dluhopisů vyjadřuje procentní návratnost vycházející z kuponu, tedy úroku, a z kupní ceny.

Výnosy třicetiletých státních dluhopisů na hlavních trzích letos klesají kvůli obavám ze slabého hospodářského růstu a spekulacím, že centrální banky ve více zemích začnou uvolňovat měnovou politiku. To láká investory do investic s delší dobou splatnosti.

Slabá poptávka v dnešní aukci není podle investorů překvapením, vzhledem k poklesu výnosů třicetiletých dluhopisů v posledních týdnech. Výnosy 30letých dluhopisů německé vlády jsou tento měsíc nižší o 28 bazických bodů a směřují k největšímu měsíčnímu poklesu od roku 2016.

Analytik finančního ústavu Rabobank Matt Cairns poznamenal, že dnešní prodej byl testem trhu. Zájem sice zaostával, to by se však mohlo v blízké budoucnosti změnit vzhledem k očekávaným rozhodnutím Evropské centrální banky (ECB). Ta by mohla stáhnout výnosy ještě níže. Od ECB se očekává, že v září sníží úrokové sazby a oznámí další opatření na podporu ekonomiky a inflace.

V Německu už celá výnosová křivka dluhopisů klesla pod nulu. Před dnešní aukcí výnosy 30letých německých dluhopisů činily minus 0,15 procenta, mírně tak stouply z rekordního minima minus 0,31 procenta, kde byly minulý týden.