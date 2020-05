Aerolinky Air France-KLM se propadly do ztráty 815 milionů eur

V březnu nastal "náhlý pokles příjmů, který se dozajista protáhne do druhého čtvrtletí", varoval finanční ředitel Frédéric Gagey. V období od dubna do června firma předpokládá, že zrušeno bude kvůli cestovním omezením 95 procent letů. Ve třetím čtvrtletí by kapacita ještě stále měla být zhruba 80 procent pod normálem.

Aby přestály koronavirovou krizi, dostaly aerolinky Air France-KLM s podporou francouzské vlády úvěrový balíček v objemu sedmi miliard eur. Tři miliardy jim půjčí stát, který bude ručit až za 90 procent zbylých úvěrů od šesti bank. Nizozemsko se zaručilo za další dvě až čtyři miliardy eur.

Tržby Air France-KLM klesly v prvních třech měsících roku o 15,5 procenta na 5,02 miliardy eur (přes 136 miliard Kč). Čistá ztráta se prohloubila na 1,8 miliardy z 324 milionů eur před rokem.

Air France-KLM zrušila předkrizový odhad vývoje na letošní rok. Uvedla, že v příštím roce plánuje snížit počet letadel ve flotile o 20 procent. Generální ředitel Ben Smith má investorům v příštích měsících představit aktualizovaný plán transformace.