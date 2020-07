Airbus se ve 2. čtvrtletí propadl do ztráty, kvůli koronavirové krizi

Tržby společnosti Airbus se meziročně propadly o 55 procent na 8,317 miliardy eur. "Dopad covidu-19 na naše finanční výsledky je ve druhém čtvrtletí velmi zřetelný," uvedl šéf podniku Guillaume Faury. "Upravili jsme své aktivity, abychom dokázali čelit novým podmínkám na trhu," dodal.

Our H1 results clearly show the impact of COVID-19 on #Airbus, with aircraft deliveries down 50%. The situation remains difficult and uncertain but with the decisions we have taken, we believe we are prepared to navigate these challenging times in our industry. https://t.co/8Gve2IUXEo