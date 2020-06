Analýza: Pražské letiště patří v Evropě k nejvíce zasaženým koronakrizí

Ve své analýze to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat.

Ve všech 13 zemích Evropské unie, které údaje o leteckém provozu na začátku pandemie nemoci covid-19 zatím zveřejnily, počet leteckých pasažérů v březnu klesl nejméně na polovinu. Velmi prudce, a to o 85 procent, se snížil v Itálii, mezi dalšími zeměmi s největším poklesem je i Slovensko a Slovinsko, kde pokles činí shodně 73 procent.

