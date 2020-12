AstraZeneca expanduje. Za miliardy dolarů hodlá koupit farmaceutickou firmu Alexion

AstraZeneca patří mezi firmy, které vyvíjejí vakcínu proti covidu-19. Akvizice se uskuteční částečně v hotovosti a částečně v akciích. Dohodu již schválily správní rady obou firem, hlasovat o ní budou ještě akcionáři a povolit ji musí regulační úřady. Spojení by mohlo být dokončeno ve třetím čtvrtletí 2021.

In acquiring @AlexionPharma, we’ll enhance our presence in immunology, rare diseases and precision medicines to drive innovation that delivers life-changing medicines to patients - Pascal Soriot, CEO $AZN $ALXN pic.twitter.com/BwaTaMH5Q2