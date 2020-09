Automobilka Ford žádá německou vládu o půl miliardy eur, ze zaměstnanců mohou být "zajatci"

Podle Handelsblattu se kabinet ocitl v těžké situaci, protože němečtí zaměstnanci dceřiných firem zahraničních společností by mohli posloužit jako zajatci a vytvářet tlak na vládu, aby jejich zaměstnavateli pomohla, aniž by měla záruky, co přesně se s uvolněnými prostředky stane. Kabinet vytvořil po vypuknutí epidemie fond na stabilitu hospodářství (WSF), do něhož vložil 100 miliard eur a v případě potřeby je připraven prostředky navýšit.

Cílem vlády bylo zabránit krachu domácích firem, které jsou klíčové pro bezpečnost země nebo pro její infrastrukturu. Vláda chtěla také zamezit tomu, aby se bankrotující společnosti levně dostávaly do rukou zahraničních vlastníků.

Podle Handelsblattu o pomoc z WSF v srpnu požádalo čtrnáct firem. Jako první z něj už dříve získala devět miliard eur německá letecká společnost Lufthansa. Ale už jednání o pomoci této firmě se ukázala být obtížná, mimo jiné proto, že aerolinky měly dceřiné podniky v zahraničí. Nyní se ale zdá, že opačná cesta, kdy se mají zachraňovat německé dcery zahraničních firem, je ještě komplikovanější a politicky citlivější, píše list.

Ford bojoval se strukturálními problémy už před vypuknutím pandemie. O možné pomoci vyjednává nějaký čas se spolkovou vládou a se zeměmi Severní Porýní-Vestfálsko a Sársko, uvádí Handelsblatt. Větší část záruk by měla převzít centrální vláda, menší obě spolkové země. Ford má v Německu menší závod v Saarlouis na hranici s Francií a větší poblíž Kolína nad Rýnem.