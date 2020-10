Berlín otevřel nové letiště Willyho Brandta, přistála na něm první dvě letadla

Na jižní dráhu, která bude uvedena oficiálně do provozu až 4. listopadu, nejprve dosedl zvláštní let easyJet s kódem EJU 3110 z berlínského Tegelu. Číslice 3110 odkazuje na 31. října. Jen několik minut poté na severní ranveji přistál zvláštní let Lufthansy z Mnichova.

For 46 years, it was Berlin's gateway to the world. But as the German capital's new BER airport finally opens after an 8-year delay, it's time to bid goodbye to Tegel.https://t.co/OlS3cys4zc pic.twitter.com/2fh22ZMx8A