Bod pro Macrona. Nezaměstnanosti ve Francii je nejnižší za 11 let

Poklesu nezaměstnanosti nezabránila ani skutečnost, že hrubý domácí produkt (HDP) Francie se ve čtvrtém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta. Zaznamenal tak první pokles za více než tři roky.

Podle ekonomů za tím stály především dopady protestů na dodavatelské řetězce výrobců, podotýká agentura Reuters.

Francouzská ministryně práce Muriel Pénicaudová koncem loňského srpna uvedla, že míra nezaměstnanosti ve Francii by do roku 2022 mohla sestoupit na sedm procent, jak si dal za cíl současný kabinet při nástupu do funkce. V roce 2017, kdy současná vláda prezidenta Macrona začínala, byla míra nezaměstnanosti na 9,6 procenta.