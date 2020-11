Boeing 737 MAX se v EU přiblížil k získání povolení k provozu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropský regulátor učinil další krok, který přibližuje letadla Boeing 737 MAX k návratu do vzduchu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) dnes zveřejnila návrh směrnice o letové způsobilosti, která by měla umožnit, že tato letadla by po téměř dvou letech mohla v lednu získat povolení k obnovení letů.