Boj proti ekonomickým dopadům koronaviru: ECB koupí finanční aktiva za 750 miliard eur

"Mimořádné časy vyžadují mimořádná opatření," citovala agentura Reuters šéfku ECB Christine Lagardeovou. "Co se týče našich závazků vůči euru, neexistují hranice. V rámci našeho mandátu jsme odhodláni využít plný potenciál našich nástrojů," uvedla také.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR