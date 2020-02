Boris Johnson chce zahájit obchodní jednání s USA do dvou týdnů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský premiér Boris Johnson je připraven zahájit jednání o obchodní smlouvě se Spojenými státy do dvou týdnů. V neděli to napsal server The Telegraph, podle nějž je tento krok pokusem, jak zesílit tlak na Evropskou unii. Někteří unijní představitelé totiž zpochybňují možnost, že by obdobná smlouva s EU mohla být dohodnuta před koncem letošního roku.