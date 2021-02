Británie bude muset výrazné zvýšit daně, aby kompenzovala ztráty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie by musela zvýšit příjmy z daní o dalších 60 miliard liber (1,8 bilionu Kč) ročně, pokud by ministr financí Rishi Sunak chtěl kompenzovat ztráty způsobené pandemií nemoci covid-19. Uvedl to dnes nezávislý Institut pro fiskální studie (IFS). Zatím je však podle něj na takový krok brzy.