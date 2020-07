Británie chce firmě Huawei zakázat účast na výstavbě 5G. Čínu to nepotěší, píše Reuters

Johnson v lednu navzdory požadavkům amerického prezidenta rozhodl, že se Huawei na výstavbě sítí 5G může v omezené míře podílet.

Britská Národní bezpečnostní rada (NSC) se má v úterý zabývat budoucností firmy Huawei v Británii. Očekává se, že po jednání oznámí své rozhodnutí parlamentu.

Důvodem změny britské politiky může být dopad amerických sankcí na čipovou technologii. Londýn tvrdí, že krok ovlivní schopnost firmy Huawei zůstat do budoucna spolehlivým dodavatelem.

Zatím ale není jasné, jak daleko Johnson zajde, píše Reuters. Operátoři už roli Huawei v sítích 5G začali omezovat, do roku 2023 má být podíl čínské firmy na těchto sítích nejvýše 35 procent. Nyní se jedná o tom, že by v dalších dvou až čtyřech letech klesla role Huawei až na nulu. Některé telekomunikační společnosti varovaly, že příliš rychlý postup může zpozdit důležitou technologii a narušit služby.

Johnson v červnu na dotazy k této záležitosti uvedl, že bude chránit důležitou infrastrukturu před "nepřátelskými státními dodavateli". Ministr spravedlnosti Robert Buckland dnes řekl, že prioritou při rozhodování bude národní bezpečnost.

Huawei je největším světovým dodavatelem telekomunikačního zařízení. Spojené státy ale tvrdí, že firma je agentem čínské komunistické vlády a že jí nelze věřit. Huawei popírá, že by mohla provádět špionáž pro Čínu, a naopak tvrdí, že Spojené státy chtějí svými kroky zastavit silný růst firmy a její expanzi na zahraniční trhy, protože žádná americká společnost není schopna nabídnout stejnou škálu technologií za konkurenceschopnou cenu.

Rozhodnutí zakázat firmu Huawei by postavilo Británii zpět na stranu jeho nejbližšího spojence, tedy Spojených států. Znamenalo by rovněž konec toho, co bývalý premiér David Cameron nazval zlatou érou spojenectví s Čínou. Čínský velvyslanec v Británii začátkem tohoto měsíce uvedl, že obrat v rozhodnutí o Huawei by poškodil obraz Británie, která pak bude muset nést následky, pokud by chtěla s Čínou zacházet jako s nepřátelskou zemí.

Před používáním softwaru i hardwaru firmy Huawei varoval předloni i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Premiér Andrej Babiš pak úřadu vyčetl, že varování vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. Šéf NÚKIB Dušan Navrátil byl do roka z čela úřadu odvolán.