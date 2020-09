Británie podepsala s Japonskem obrysy obchodní dohody. Historický okamžik, říká ministryně

Británie má díky smlouvě zvýšit vývoz zboží do Japonska o 15 miliard liber (429 miliard Kč).

Britské podniky budou díky dohodě moci vyvážet do Japonska 99 procent zboží bezcelně. Předběžnou dohodu musí ještě schválit britský i japonský parlament, v platnost by mohla vstoupit na konci roku.

