Británie potřebuje lidi z východní Evropy, nemá kdo sklízet ovoce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie naléhavě potřebuje až 90.000 lidí, kteří by na místních farmách pomohli se sklizní ovoce a zeleniny. Organizace Concordia proto vyzvala britskou vládu, aby se do záležitosti vložila a zajistila charterové lety, díky nimž by se do Británie dostali sběrači z východní Evropy.