Británie si kvůli koronakrizi dál půjčuje rekordní částky

Částka za letošní říjen je o 94 procent vyšší než loni v říjnu, ukazují dnešní data britského statistického úřadu. Měsíčně se tyto údaje v Británii začaly zveřejňovat v roce 1993, uvedla BBC.

Na rekordu je i celková vypůjčená částka od ledna do října, která činí 214,9 miliardy liber (6,3 bilionu Kč). To je o 369 procent více, než činil objem peněz vypůjčených od ledna do října loňského roku. Veřejný dluh se tak v Británii vyšplhal na 2,077 bilionu liber (61,1 bilionu Kč), což je 100,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) dosaženého v říjnu. V září tento poměr činil 101,2 procenta a byl nejvyšší od finančního roku 1960/1961.

Public sector net debt was £2,076.8 billion at the end of October 2020, or 100.8% of GDP, an increase of £276.3 billion across the first seven months of the financial year https://t.co/i2U5uk9ikf pic.twitter.com/uj5MpUeRif