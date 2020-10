Británie si rekordně půjčuje, veřejný dluh dosáhl 103,5 procenta HDP

Jen v září, které bylo posledním měsícem fiskálního pololetí, si vláda půjčila 36,1 miliardy liber, informuje BBC. To je asi o 2,5 miliardy více, než očekávali analytici. Podle srpnových odhadů Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) si v celém finančním roce, který skončí 31. března, vláda půjčí rekordních 372 miliard liber, což bude 18,9 procenta HDP.

UK Borrowing was £36.1 billion in September 2020, nearly five times the £7.7 billion borrowed in September 2019 but broadly in line with the £33.6 billion market expectation. #deficit #debt #PSNBex https://t.co/kQ2ken5V4p pic.twitter.com/XvzrFvSxWA