Společnost British Airways už ve středu oznámila, že na základě doporučení britského ministerstva zahraničí ruší kvůli novému koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou, a to až do konce ledna. Zároveň uvedla, že situaci dál vyhodnocuje. Dnes zrušila pravidelné spojení s Pekingem a Šanghají až do 29. února.

Britské ministerstvo zahraničí už v úterý vydalo doporučení, aby lidé do Číny necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V zemi se šíří nový koronavirus, který si vyžádal už 170 obětí. Onemocnělo přes 7900 lidí.

Britské aerolinky nadále létají do Hongkongu, ze kterého se dá po přestupu dostat letecky do dalších čínských měst.

K britské společnosti se dnes přidaly také francouzské aerolinky Air France. Ty ale zatím zrušily spojení s pevninskou Čínou jen do konce příštího týdne, tedy do 9. února. Air France už minulý týden přestaly létat do Wu-chanu, odkud se šíří nový koronavirus, dosud ale udržovaly spojení s Pekingem a Šanghají.

Air France zároveň upozornila, že od pátku zajistí "zvláštní lety" mezi Šanghají, Pekingem a Paříží "s dobrovolnou posádkou", aby umožnila svým zákazníkům a zaměstnancům návrat domů.

Už ve středu oznámila také německá společnost Lufthansa, že přerušuje s okamžitou platností spojení s pevninskou Čínou, a to až do 9. února. Opatření se týká i sesterských společností Swiss a Austrian Airways. Až do konce února si také cestující nebudou moci z provozních důvodů rezervovat lety do pevninské Číny. Ani v případě Lufthansy se spojení s Hongkongem opatření netýká.

Do pevninské Číny přestaly létat z Evropy například také aerolinky Iberia či Finnair. Společnost KLM zatím jen počet letů omezila, a to vzhledem k poklesu poptávky.

Praha má s Čínou čtyři letecká spojení. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines nabídly linku do Šanghaje s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojů týdně. China Eastern Airlines a Hainan Airlines už dříve oznámily omezení některých spojů, důvod ale neuvedly.