British Airways a Wizz Air ruší všechny lety do Itálie i z Itálie

Informovala o tom dnes agentura Reuters. "V reakci na oznámení italské vlády a doporučení pro cesty, která zveřejnila britská vláda, jsme kontaktovali všechny zákazníky, kteří s námi dnes měli letět," uvedla britská společnost ve svém prohlášení.

"Cestující, kteří měli mezi dneškem a 4. dubnem letět do Itálie nebo z Itálie, si mohou let změnit na pozdější datum, zvolit si jinou destinaci - Ženevu či Curych - nebo jim budou vráceny peníze v plné výši," dodaly aerolinky.

Společnost Wizz Air uvedla, že lety do Itálie i z ní budou zrušeny od dnešního dne do 3. dubna. Spojení do Izraele a z Izraele bude přerušeno od 12. března do 23. března.