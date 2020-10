British Airways mají nového šéfa. Bude bojovat s koronakrizí i odbory

Vedení skupiny IAG, která se jako celé odvětví letecké dopravy už od jara potýká s koronavirovou krizí a s propadem cestování, v září převzal Luis Gallego (52). Cruz a Gallego spolu dříve pracovali ve španělské letecké společnosti Vueling, která také spadá pod skupinu IAG.

BREAKING: British Airways chief executive Alex Cruz is stepping down from the role.



The International Airlines Group boss said the shake-up came as the company navigated "the worst crisis faced in our industry".



More on this story: https://t.co/hbWGAzegug pic.twitter.com/324sT4YEXz