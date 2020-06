Britská ekonomika klesla nejvíc od roku 1979. Pandemie paralyzovala obchod a cestovní ruch

Od poloviny února se kvůli covidu-19 přerušil obchod a cestovní ruch. Na konci března pak Británie v reakci na pandemii zavedla přísná omezení pohybu, což téměř zastavilo ekonomickou aktivitu v zemi.

Statistický úřad rovněž uvedl, že sektor služeb se propadl o rekordních 2,3 procenta. K ekonomickému propadu přispěl také zpracovatelský sektor a stavebnictví.

GDP fell by a revised 2.2% in Q1 (Jan to Mar) 2020, with services (-2.3%), manufacturing (-1.1%) and construction (-1.7%) all falling significantly https://t.co/lQYvPEx0zN pic.twitter.com/T9WQgJjIiH