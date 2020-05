Britská ekonomika klesla nejvíce od finanční krize v roce 2008

V posledních třech měsících loňského roku byl ekonomický růst nulový. Analytici čekali za první čtvrtletí pokles HDP o 2,5 procenta. V dalších čtvrtletí počítají s mnohem hlubším propadem, pak by se ekonomika podle nich mohla začít zotavovat, uvedl server BBC.

Rekordní propad o 1,9 procenta zaznamenal v prvním čtvrtletí dominantní sektor služeb. Výrazně klesla také výroba ve zpracovatelském sektoru a stavebnictví, dodali statistici.

Britská centrální banka minulý týden uvedla, že britská ekonomika by mohla letos vykázat nejhlubší propad za více než 300 let. HDP by mohl klesnout o 14 procent, v příštím roce by naopak mohl vykázat růst o 15 procent.