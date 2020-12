Britská ekonomika rekordně vzrostla, potvrdili statistici v konečné zprávě

Předběžná zpráva ukazovala, že hrubý domácí produkt (HDP) se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 15,5 procenta. Analytici čekali, že tento údaj bude potvrzen.

Země se tak poměrně rychle zotavila z propadu, který se v reakci na šíření nového koronaviru a související omezení ekonomických aktivit dostavil v období od dubna do června. Tehdy britská ekonomika zaznamenala propad o rekordních 18,8 procenta. Británie je pandemií zasažena více než většina jiných evropských zemí.

Statistický úřad rovněž uvedl, že Británie si za prvních osm měsíců svého fiskálního roku vypůjčila rekordních 241 miliard liber (sedm bilionů Kč). To je skoro o 190 miliard liber více než ve stejném období předchozího roku. Finanční rok začíná v Británii v dubnu.

GDP grew by a revised 16.0% in the third quarter (July to Sept 2020), but remains 8.6% below its pre-pandemic peak https://t.co/9ixU6Rpn75 pic.twitter.com/5W4PS2tZCI