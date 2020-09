Britská ekonomika se zotavuje z koronakrize, v červenci vzrostla o 6,6 procent

Ekonomická aktivita podle ONS oživovala díky otevírání barů, restaurací a hospod. Červencový růst byl zhruba v souladu s očekáváním analytiků, kteří jej odhadovali na 6,7 procenta. Ve srovnání s únorem, tedy předtím než Británii zachvátil koronavirus, byl však výkon hospodářství o 11,7 procenta slabší.

"Britská ekonomika jde nadále cestou oživení, musí ale stále dohnat téměř polovinu HDP ztraceného od začátku pandemie," uvedl statistik ONS Darren Morgan.

Our latest estimates show GDP was up by 6.6% in July compared with June, with all sectors up on the month https://t.co/wrGXDBG7C2 pic.twitter.com/Gd3mHAFWBA