Bulharsko v červenci rozhodne o proceduře zavedení eura

Obecně platí, že před přijetím eura se daná země musí zapojit do ERM-2, což znamená, že musí dva roky udržovat kurz domácí měny k euru v povoleném fluktuačním pásmu od stanoveného středního kurzu. Teprve pak může zavést euro. Bulharsko původně plánovalo, že do ERM-2 a do bankovní unie eurozóny vstoupí na konci dubna.

Bulharsko, které se stalo členem EU v roce 2007, už splnilo většinu požadavků na vstup do eurozóny a bankovní unie. Má rozpočtový schodek pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), nízký dluh a dlouhodobé úrokové sazby i mírnou inflaci. Je však nejchudším členem unie. Podle řady názorů je na vině korupce.

Bulharská měna leva je také už delší dobu napojena na vývoj kurzu eura. Země ale ještě nesplnila požadavek úspěšné rekapitalizace dvou místních soukromých bank, u kterých loni Evropská centrální banka (ECB) zjistila nedostatek kapitálu.

"Termín není duben, ale červenec. To je chvíle, kdy bude kontrola obou, tedy Bulharska a Chorvatska," řekl Borisov novinářům po setkání s viceprezidentem Evropské komise Valdisem Dombrovskisem. "Do té doby by měly bulharské banky velmi pečlivě sledovat svoji kapitálovou přiměřenost, abychom nečelili žádným dalším překážkám," dodal.

ECB loni v červenci po kontrole místních bank oznámila, že pátá největší banka v Bulharsku First Investment Bank (Fibank) by měla zvýšit kapitál o 263 milionů eur (6,6 miliardy Kč), menší Investbank pak o 52 milionů eur. Obě tak mají učinit do konce dubna. Fibank mimo jiné plánuje získat 200 milionů leva (2,6 miliardy Kč) na místní burze. Bulharský finanční regulátor však ve čtvrtek odmítl plán finančního ústavu Fibank schválit, což vyvolalo nervozitu, zda se podaří dodržet časový harmonogram rekapitalizačního plánu. Banka uvedla, že v krátké době plán upraví a znovu odešle regulátorovi, uvedla agentura Reuters.

Eurozóna má v současnosti 19 členů. Naposledy její řady rozšířila Litva, která přijala euro začátkem roku 2015.