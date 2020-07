Byty Airbnb jsou kvůli pandemii prázdné. Jak je využít? Lisabon má plán

V mnoha městech, která přitahovala velké množství turistů, tak nyní visí ve vzduchu otázka, jaký bude osud bytů dříve využívaných turisty, píše agentura Bloomberg.

S novým plánem přišel Lisabon. Stanovil si za cíl zaplnit některé z těchto volných bytů a zároveň vyřešit problém s dostupným bydlením, který se v době koronavirové pandemie ještě zhoršil. Letos na jaře portugalské hlavní město spustilo program, který má přimět krátkodobé pronajímatele, aby nabídli své byty zpět na trh dlouhodobých pronájmů. Neoficiální údaje naznačují, že v některých městech se to už děje přirozeně. Lisabon se ale rozhodl podpořit tento proces tím, že zmírní rizika pro pronajímatele. Pronajímatelé, kteří se rozhodnout programu zúčastnit, nebudou pronajímat byty jednotlivcům, ale přímo samotnému městu.

Program se jmenuje Renda Segura, tedy zajištěný příjem. Funguje tak, že pronajímatelé, kteří se bojí, že jejich byty zůstanou prázdné, mohou požádat o jejich pronájem městem na dobu nejméně pěti let. Město si vezme na starost vyhledání nájemců prostřednictvím programu dostupného bydlení zaměřeného na mladé lidi a rodiny s nízkým příjmem. Pronájem je stanoven na maximální částku mezi 450 eury (12.000 Kč) za měsíc za byt s jednou ložnicí po 1000 eur (26.700 Kč) za větší dům. Pro pronajímatele je to sice méně, než by dostali z pronájmu turistům, ale je to přinejmenším menší riziko a bez problémů. A přináší jim to také osvobození od daně z nemovitosti a daně z kapitálových výnosů.

Současné údaje naznačují, že pronajímatelé krátkodobého bydlení v Evropě budou muset brzy najít alternativní využití pro své nemovitosti. Podle analytiků společnosti AirDNA rezervace na Airbnb a konkurenční platformě Vrbo na týden začínající 13. července ve srovnání se stejným obdobím loni prudce klesly. V Lisabonu se propadly meziročně o 76 procent, v Amsterodamu o 75 procent a v Paříži o 74 procent. V počátcích pandemie nebyl tento pokles poptávky doprovázen poklesem nabídky - počet bytů nabízených na trhu s krátkodobým bydlením ve Francii se za leden až březen snížil jen o 3,2 procenta. To by mohlo naznačit, že i v době pandemie jsou pronajímatelé opatrní a nechce se jim přesouvat se z trhu s krátkodobým bydlením na trh s dlouhodobým bydlením.

Zatím je předčasné říci, zda lisabonský plán bude tím, co města budou potřebovat, aby se pronajímatelé cítili dostatečně bezpečně a přeorientovali se na dlouhodobé pronájmy. Program už ale přilákal malé množství pronajímatelů. V rámci prvního kola od poloviny května do konce června se městu podařilo získat 177 bytů. Oficiálně je ve městě registrováno ke krátkodobým pronájmům 25.000 bytů, takže zatím je to opravdu velmi nízký podíl. Město ale už na září plánuje druhé kolo a pokud by se podařilo počty dále zvýšit, mohlo by to mít znatelný dopad na závažný nedostatek dostupného bydlení.

Možná stejně důležitý by mohl být i přísun většího množství trvalých obyvatel do centrálních oblastí, kterým nyní dominuje cestovní ruch. Protože dlouhodobí obyvatelé ustoupili turistům, běžné obchody a služby se z těchto oblastí vytratily a nahradily je podniky, které uspokojují okamžité potřeby turistů. Výsledkem je, že město má méně zdrojů pro uspokojení potřeb svých obyvatel a cestovní ruch naopak vzkvétá. Oslabuje to ale energii města, která obvykle přitahuje návštěvníky na prvním místě.

Obavy z obrovského množství turistů přiměly před pandemií mnoho měst k zavedení nových politik. Amsterodam již v roce 2017 v obavách, že turistické podniky sníží dostupnost obchodů v centru, omezil schvalování nových provozoven zaměřených na turisty, jako prodejen se sýry nebo vaflemi. Lisabon vydal nařízení k zachování ohrožených obchodů v historickém centru, aby zabránil tomu, že se některé prostory změní na něco lukrativnějšího pro turisty.

Jiná města, jako Barcelona, se snažila udržet trvalé obyvatele v turistických oblastech zásahem proti nelegálním prázdninovým pronájmům a zákazem povolování nových hotelů. Uvidí se, zda snížení počtu turistů kvůli pandemii zmírní některé z těchto obav. Ale pokud nový program Lisabonu přiláká větší zájem, mohla by s podobnými programy přijít i další města, která čelí podobným problémům.