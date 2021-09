Ceny plynu v Evropě by mohly raketově vzrůst, varuje šéf ruského Gazpromu

Gazprom minulý týden oznámil, že dokončil výstavbu podmořského plynovodu Nord Stream 2 do Německa, který zdvojnásobuje kapacitu přepravy Baltským mořem. Dodávky plynu plynovodem však musí ještě schválit německý regulátor a může trvat až čtyři měsíce, než začne plyn novou trasou, která obchází Ukrajinu, proudit.

Miller v projevu na internetové konferenci neziskové organizace International Business Congres (IBC) rovněž uvedl, že poptávka po zemním plynu roste. Dodal, že toto podle jeho slov "čisté palivo" by mohlo pomoci při přechodu na ekologičtější energetiku.

Denní ceny plynu v nizozemském uzlu TTF, který je evropským referenčním bodem, se v letošním roce více než ztrojnásobily na nový rekord, protože se blíží zimní topná sezona a zásoby plynu jsou podprůměrné. To zvyšuje i ceny elektřiny.

Miller dodal, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou o 22,9 miliardy metrů krychlových nižší, než obvykle. "To je hodně. Všichni odborníci říkají, že Evropa nebude schopna dohnat zpoždění v čerpání (do zásobníků plynu). Evropa vstoupí do období podzim/zima s nedostatkem v podzemních zásobnících," uvedl. Upozornil, že tato situace má samozřejmě dopad na ceny a ty v Evropě překonávají rekordy a je možné, že v růstu na nové rekordy budou pokračovat.

Miller také zopakoval, že Gazprom se drží svých dodavatelských závazků v plném rozsahu a je připraven v případě potřeby pumpovat více plynu, napsala agentura Reuters.

Zpravodajský server CNBC s odvoláním na analýzu společnosti ICIS minulý měsíc upozornil, že Rusko zpomalilo dodávky zemního plynu do Evropy. Důvody tohoto kroku jsou nejasné, podle některých analytiků by ale mohla existovat souvislost s plánovaným spuštěním provozu kontroverzního plynovodu Nord Stream 2. Analytik společnosti ICIS Tom Marzec-Manser uvedl, že Gazprom zřejmě doufá, že díky tomuto postupu získá lepší pozici pro spuštění plynovodu, který čelí kritice ze strany Spojených států i některých evropských zemí. Méně plynu než obvykle by mohlo proces spuštění plynovodu urychlit.