Ceny uhlí na evropském trhu stoupají na rekordní hodnoty

Cena evropského termínového kontraktu na uhlí API 2 se dostala až na 436 dolarů (10.100 Kč) za tunu, zatímco na začátku roku činila 119 USD za tunu. Ceny jsou teď nejvyšší nejméně od poloviny roku 2006.

Sankce vyvolaly obavy, zda evropské energetické podniky budou schopny získat uhlí z Ruska, které je v Evropě největším dodavatelem termálního uhlí. To se používá v uhelných elektrárnách. Spotřebu regionu pokrývá ze 60 až 70 procent. Vysoké ceny zemního plynu pak znamenají, že je stále výhodnější spalovat při výrobě elektřiny uhlí než plyn.

"Energetické společnosti z EU - a dokonce i (kupci) v Tichomoří - upouštějí od nákupů nových tun ruského uhlí," uvedl analytik jedné z firem obchodující s uhlím."Proto zde máte kupující, kteří se snaží nahradit současné závazky a snaží se koupit více uhlí z jiných zemí."

Analytik rovněž upozornil, že dostupnost ruského uhlí byla již omezená kvůli logistickým problémům souvisejícím s koronavirovou pandemií. Horší byla také dostupnost uhlí z dalších důležitých zemí, jako je Kolumbie a Jihoafrická republika. Od minulého týdne, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se však objevují skutečné obavy ohledně plnění dodávek. Kupující z jihoevropských a středomořských zemí se rovněž kvůli válečnému konfliktu obávají narušení vývozu z přístavů u Černého moře.

Podle jednoho z polských obchodníků zřejmě Polsko zavede v reakci na ukrajinskou invazi zákaz na dovoz uhlí z Ruska. Zatím sice žádný zákaz nebyl oficiálně oznámen, velké společnosti se ale podle něj už zdráhají nakupovat ruské uhlí.

Británie navíc v pondělí uvalila zákaz vstupu všech ruských lodí do britských přístavů. Není ale zatím zcela jasné, do jaké míry to ovlivní dovoz uhlí.

Jeden z analytiků také poukázal na propojení trhu s uhlím a trhu s plynem v souvislosti s obavami, že na Ukrajině by mohl být poškozen systém tranzitních plynovodů nebo že by ruský prezident Vladimir Putin zakázal vývoz. "Riziko odvety v podobě omezení toku plynu je samozřejmě spojeno se (zvýšením ceny) uhlí," uvedl.

Evropa a její spojenci zavedli proti Rusku sankce za jeho invazi na Ukrajinu. Sankce se zatím nezaměřují na konkrétní dodávky energií, zákaz účasti v globálním platebním systému SWIFT ale pravděpodobně ztíží odběratelům zajištění dovozu.