Cestovka Thomas Cook zkrachovala, začíná největší záchrana turistů v dějinách

Zadlužený podnik, jenž provozuje také leteckou dopravu a hotely, zastavil činnost po krachu jednání o své záchraně. Firma žádala o finanční pomoc i britskou vládu, ta ale pomoc odmítla.

"Thomas Cook přestal fungovat, takže jsou zrušeny všechny lety této společnosti," oznámil dnes britský úřad pro civilní letectví (CAA). Uvedl také, že už zahájil operaci, jejímž smyslem je dopravit co nejrychleji domů na 150.000 britských turistů, kteří jsou teď s cestovní kanceláří na dovolené. Úřad kvůli krachu firmy zřídil také zvláštní webovou stránku, na které poskytuje podrobné informace.

CAA předpokládá, že repatriace britských občanů potrvá zhruba dva týdny. Britský ministr dopravy Grant Shapps uvedl, že úřady k repatriaci najaly desítky letadel. "Je to enormní úkol, největší repatriace v době míru v historii Británie. Takže se pravděpodobně objeví problémy a průtahy," dodal.

"Je nám velice líto, že jsme nebyli úspěšní," uvedl šéf cestovní kanceláře Peter Fankhauser, když oznamoval, že firma vstupuje do nucené likvidace. Podnik během posledních dnů vedl horečná jednání s věřiteli i s britskou vládou o finanční pomoci.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x