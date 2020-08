Cestovní ruch ustrnul. Do Španělska zatím přijelo o 98 procent méně turistů než loni

Do Španělska, které patří v celkových počtech nakažených koronavirem SARS-CoV-2 i podle počtu úmrtí v souvislosti s covidem-19 mezi tucet nejhůře zasažených zemí, v červnu přijelo necelých 205.000 turistů. Loni v červnu to podle deníku La Vanguardia bylo 8,8 milionu.

Nejvíce turistů přijelo v červnu do Španělska z Francie (téměř 65.000), druzí byli Němci (33.740). Nejnavštěvovanějším regionem bylo Katalánsko, které je přitom v této pandemii druhou nejvíce zasaženou oblastí Španělska. Do tohoto přímořského regionu, jehož metropolí je Barcelona, dorazila více než třetina (37,4 procenta) z celkového počtu turistů, kteří v červnu přijeli do Španělska. Až třetí - za Valencií - byly v tomto srovnání Baleárské ostrovy.

Také Portugalsko zaznamenalo kvůli pandemii covidu-19 v posledních měsících dramatický propad v zahraniční návštěvnosti. V červnu to bylo v meziročním srovnání o 96 procent, když do země přicestovalo zhruba 201.000 turistů, uvedl dnes místní statistický úřad.