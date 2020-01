Chmurný konec roku 2019 v eurozóně: Průmyslová aktivita klesla, zle je v Německu

Index nákupních manažerů (PMI) pro zpracovatelský sektor v prosinci za eurozónu klesl na 46,3 bodu z listopadových 46,9 bodu. Očekával se ale pokles až na 45,9 bodu. Pod klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity v odvětví, je index nicméně už od loňského února.

"Výrobci v eurozóně hlásí chmurný konec roku 2019," řekl hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson. "I když ohledně nadcházejícího roku jsou firmy o něco optimističtěji, čeká nás před návratem k růstu ještě dlouhá cesta. Objem nových objednávek dál klesá, téměř nejrychleji za posledních sedm let," dodal.

🇪🇺 Eurozone Manufacturing PMI at 46.3 in December (Nov: 46.9), pointing to a further strong deterioration in the region's goods sector. Q4 average posts at 46.4, level with Q3 and the lowest for 7 years. More here: https://t.co/T1igcxqvAY pic.twitter.com/rBnOsr646f