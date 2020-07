Chorvatsko a Bulharsko byly přijaty do "čekárny na euro", mohou ho mít za dva roky

"Euro je hmatatelným symbolem evropské jednoty, prosperity a solidarity. Toto rozhodnutí uznává důležité hospodářské reformy, které už Bulharsko a Chorvatsko provedly, a zároveň potvrzuje trvalou přitažlivost jednotné evropské měny. Budeme při obou zemích stát i nadále, až podniknou další a konečné kroky pro vstup do eurozóny," uvedla v reakci předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová.

Pro Bulharsko by přijetí eura podle agentury Reuters znamenalo významný průlom. Země v roce 2007 vstoupila do Evropské unie, panují však kolem ní obavy kvůli organizovanému zločinu a relativně vysoké chudobě obyvatel. Bulharsko má v rámci EU nejnižší výkon ekonomiky v přepočtu na obyvatele.

(THREAD) Bulgaria and Croatia are taking key steps towards adopting the euro. The Bulgarian lev and Croatian kuna are being included in the Exchange Rate Mechanism II.

The countries join the banking union too, with the ECB supervising their largest banks from 1 October pic.twitter.com/BVTV3O0hkM