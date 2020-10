Cineworld dočasně zavírá kina v USA a Británii, 45 tisíc lidí je bez práce

Cineworld bojuje o přežití kvůli negativním dopadům, které má koronavirová krize na filmový průmysl. Společnost je druhým největším provozovatelem kin na světě a prostřednictvím své divize Cinema City působí i v České republice.

Firma od čtvrtka uzavře svých 536 kin Regal v USA a 127 kin Cineworld a Picturehouse v Británii.

"Cineworld bude dál pozorně sledovat situaci a bude v patřičnou dobu informovat o budoucích plánech na obnovení aktivit na těchto trzích," uvedla dnes společnost.

