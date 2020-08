Cirkulární ekonomika na vzestupu: Luxusní obchod Selfridges začne půjčovat oblečení

Půjčování oblečení na svatbu už je zavedená služba, ale u běžného typu oděvů tomu tak zatím není. První podniky, které se ji rozhodly nabízet, se ale už v Číně, v Evropě a ve Spojených státech v posledních letech objevují.

Let’s Change the Way we Shop | Today #Selfridges is proud to unveil #ProjectEarth, our major sustainability initiative that will transform retail. Discover our targets for the future of shopping here: https://t.co/MQv8Vcjfw5 pic.twitter.com/3vXYesMnIN