Dánsko v roce 2050 přestane těžit ropu v Severním moři

"Je to v souladu s naším rozhodnutím, že se v roce 2050 obejdeme bez fosilních paliv," uvedl ministr životního prostředí Dan Jörgensen po hlasování, které označil za "historické". Dánsko už dříve zastavilo tendr na těžební licence, z něhož se před tím stáhl francouzský koncern Total.

Dánsko je podle agentury Reuters největším producentem ropy a plynu v Evropské unii. V Evropě jej předčí jen Norsko a Británie. Podle dánské stanice DR od roku 1972 získalo Dánsko díky ropě ze Severního moře 541 miliard dánských korun (1,9 bilionu Kč).

Kæmpe sejr at et flertal har besluttet at droppe ny oliejagt i Nordsøen og reelt sætte en slutdato for dansk olieproduktion. Endelig!

Der er dog behov for slutdato før 2050. Vi kæmper videre 💚💪🏼 #dkpol #dkgreen https://t.co/0fi0jNiY8u