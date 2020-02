Důchody v EU? Ženy jsou na tom mnohem hůř než muži, Češkám hrozí chudoba

Ačkoli ženy pobírají nižší penzi ve všech unijních zemích, rozdíl se výrazně liší stát od státu. Největší rozdíly mezi důchody mužů a žen byly v Lucembursku, a to 43 procent, na Maltě (42 procent), v Nizozemsku (40 procent), Rakousku (39 procent), na Kypru (38 procent) a v Německu (37 procent).

Naopak nejmenší rozdíly ve starobních důchodech v závislosti na pohlaví mělo Estonsko (jedno procento), Dánsko (sedm procent) a Slovensko (osm procent). Česká Republika a Maďarsko měly shodně po 16 procentech.

1 in 7 pensioners at risk of poverty in the EU



At-risk-of-poverty rate for pensioners has been rising gradually since 2013



For more information: https://t.co/FPJCZswnxA via @EU_Eurostat