Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny opět vzrostla, index překonal očekávání

"Recesi jsme ještě nepřekonali," upozornil nicméně šéf Sentixu Manfred Hübner.

Dílčí index Sentix, který sleduje hodnocení současné situace, vzrostl na minus 33 ze srpnových minus 41,3 bodu. Nacházel se tak nejvýše od března. Index očekávání stoupl na 20,8 z 19,3 bodu. Průzkum se uskutečnil v období od 3. do 5. září mezi více než tisícem investorů.

The #economic recovery, which has been observable globally since May 2020, continues in September. In #Euroland we are measuring the fifth consecutive rise in the overall indices. #sentix #index https://t.co/G7sN1flBMV pic.twitter.com/Vb6fuTBRSm