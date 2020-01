Ekonomika eurozóny zamrzá, růst HDP loni zpomalil na 1,2 procenta

V samotném čtvrtém čtvrtletí se HDP oproti předchozím třem měsícům zvýšil pouze o 0,1 procenta. Tempo mezičtvrtletního růstu tak zpomalilo z 0,3 procenta ve třetím kvartálu.

Euro area #GDP +0.1% in Q4 2019, +1.0% compared with Q4 2018: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/x17Ql1VD2U pic.twitter.com/5FcqrG37Ir