EU začala zkoumat plán maďarské skupiny MOL převzít slovinské aktivity rakouské společnosti OMV

MOL a chorvatská ropná a plynárenská společnost INA, jejímž největším akcionářem je MOL, oznámily dohodu o převzetí OMV Slovenija před rokem. OMV Slovenija je druhým největším prodejce benzinu ve Slovinsku.

Společnost MOL v květnu požádala Evropskou unii o schválení transakce z antimonopolní hlediska. Po předběžném přezkumu ale nenabídla žádné ústupky, které by řešily obavy komise. Ta se obává, že spojení druhého a třetího největšího dodavatele pohonných hmot ve Slovinsku by mohlo omezit hospodářskou soutěž. Zmínila též vysoké překážky, jimž by ve snaze vstoupit na trh mohli mít potenciální konkurenti.

"Abychom zajistili, že ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích nebudou uměle zvyšovány v důsledku nedostatečné konkurence, musíme na fúzi bedlivě dohlédnout," uvedla místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Komise rozhodne do 28. října, zda dohodu schválí, nebo zablokuje.

Skupina MOL v České republice provozuje 304 čerpacích stanic značek MOL, Pap Oil a Slovnaft. Z hlediska jejich počtu je dvojkou na trhu.