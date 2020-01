Eurozóna je na tom hůř, než se čekalo. Aktivita firem zůstává slabá

Průzkum vychází jen den po tom, co Evropská centrální banka (ECB) poukázala na to, že zpracovatelský sektor zůstává brzdou hospodářského růstu. Dílčí údaje ale naznačují, že to nejhorší by ekonomika mohla mít za sebou.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index za leden vystoupí na 51,2 bodu. Hodnota pod 50 body ukazuje na pokles aktivity, nad 50 body jde o růst.

"I když se rok změnil, výkon evropské ekonomiky zůstal v lednu prakticky stejný. Růst výroby se nezměnil ve srovnání s mírným růstem, který jsme zaznamenali v prosinci. To signalizuje, že ekonomika opět nedokázala nabrat růstovou dynamiku," uvedl Andrew Harker z IHS Markit.

V útlumu je i nadále výroba, jejíž index vzrostl na 47,8 z prosincových 46,3 bodu. Index aktivity ve službách, které jsou v západoevropské ekonomice dominantním sektorem, klesl z 52,8 na 52,2 bodu, ale zůstává v růstovém pásmu.

Souhrnný index aktivity za Německo se zlepšil, vystoupil na 51,1 z prosincové hodnoty 50,2 bodu. Aktivita ve službách zrychlila tempo, naopak útlum v průmyslu polevil.