Evropská komise navrhuje půjčky na ochranu zaměstnanosti, ČR má dostat dvě miliardy eur

Peníze mají putovat na podporu takzvaného kurzarbeitu, tedy zkrácené pracovní doby s příspěvkem státu na mzdu, či na podporu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Program SURE je součástí strategie EU na zmírnění dopadů pandemie covidu-19 na evropské hospodářství. Návrh podpory Evropská komise nyní předložila ke schválení Radě EU, která zastupuje jednotlivé členské země. Finance se budou patnácti ze sedmadvaceti členských zemí EU poskytovat ve formě výhodných půjček. Další země se do programu mohou ještě přihlásit.

🆕 Komise navrhuje podpořit zachování zaměstnanosti pomocí nástroje #SURE. Jde o výhodnou půjčku pro 15 členských států včetně Česka. 🇨🇿 To by tak mělo získat 2 miliardy eur, mj. na program Antivirus @mpsvcz.



Více → https://t.co/rmzCUSyBz4 pic.twitter.com/yDNzggekNG