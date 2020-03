Evropské aerolinky kvůli koronaviru omezují provoz

Ryanair většinu strojů z provozu stáhne v následujících sedmi až deseti dnech. Největší letecký dopravce v Evropě podle počtu cestujících nevylučuje, že na zemi kvůli cestovním omezením skončí všechna jeho letadla. "V uplynulých dvou týdnech jsme pozorovali podstatný úbytek rezervací a očekáváme, že v dohledné době to bude pokračovat," informoval Ryanair v prohlášení.

Společnost Austrian od čtvrtka dočasně zastaví pravidelné lety kvůli prudkému poklesu poptávky. Opatření potrvá do 28. března. Poslední let těchto aerolinek bude z Chicaga, letadlo by mělo dosednout ve Vídni ve čtvrtek brzy ráno. Společnost bude ale dál repatriovat Rakušany ze zahraničí. Samotná skupina Lufthansa omezí kapacitu dálkových letů na 90 procent.

Britská letecká společnost Virgin Atlantic do 26. března ponechá na zemi 75 procent letky, následující měsíc až 85 procent. Zaměstnance požádá, aby si v následujících třech měsících vybrali osm týdnů neplacené dovolené, aby nemusela přistoupit ke snižování počtu pracovních míst.

O nezbytném snížení kapacity informovala i letecká skupina IAG, která je vlastníkem British Airways. Má to být až o 75 procent v březnu a dubnu. Podobný krok chystá rovněž nízkorozpočtová letecká společnost easyJet. British Airlines a easyJet jsou, co se týče počtu přepravených pasažérů, trojkou a čtyřkou v Evropě.

Skandinávské aerolinky Norwegian Air kvůli přetrvávající krizi kolem koronaviru zruší 85 procent letů a přechodně propustí 7300 zaměstnanců. "To, čemu teď naše odvětví čelí, je bezprecedentní a kritické, protože se blížíme scénáři, kdy bude většina našich letadel přechodně vyřazena z provozu," uvedla společnost, která začala v roce 2013 jako první nabízet nízkonákladové zaoceánské lety do Spojených států. Lety do USA jsou nyní zrušeny všechny, Zadlužená firma, která nutně potřebuje hotovost "v horizontu týdnů", nabízí ještě lety mezi severskými metropolemi a vnitrostátní lety v Norsku.

Už v neděli oznámily jiné severské aerolinky - SAS - že kvůli masivnímu poklesu poptávky způsobenému novým koronavirem zruší ode dneška většinu letů. Přechodně také propustí 90 procent personálu, tedy zhruba 10.000 lidí.

Aliance leteckých dopravců OneWorld, SkyTeam a Star Alliance žádají vlády, aby jim poskytnutím mimořádné podpory pomohly překonat enormní propad poptávky po letecké dopravě v důsledku šíření pandemie způsobené novým koronavirem a s tím spojené problémy. Provozovatele letišť pak aliance vyzývají, aby dočasně přehodnotili obchodní politiku a zrušili například poplatky za přistávací práva.