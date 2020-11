Expert: Ať v USA vyhraje kdokoli, Evropa nebude mít volný obchod

"Je jedno, kdo vyhraje, volný obchod nemůžeme očekávat," prohlásil Braml. "Buď zvítězí Trump a my zůstaneme pod stejným tlakem, nebo uspěje Biden, který požadavky zabalí do přátelského tónu," uvedl Braml. "Oboje ale vyjde na stejno," myslí si odborník.

Spojené státy podle Bramla čelí obrovským vnitřním problémům, a to hospodářským a rozpočtovým. Není pochyb o tom, že "americký pacient", jak označuje Spojené státy, trpí protekcionismem. A nynější volba to nijak nezmění. Také případná Bidenova administrativa si je totiž vědoma amerického stavu a toho, že ani demokratičtí voliči nejsou připraveni podpořit mezinárodní kurz své vlády.

Není pochyb o tom, že Evropa by se měla připravit na to, že USA chtějí využít evropskou ekonomickou a vojenskou závislost k získání kapitálu. "Za ochranu prostě chtějí dostat zaplaceno," je přesvědčen Braml. Nezmění se to ani za Bidena. Spíše to bude naopak složitější, neboť již nebude možné tvářit se, že je možné situaci přečkat do příchodu Trumpova nástupce.

Napjatý volební souboj, který je stále nejasný, Bramla nepřekvapil, ačkoli volební předpovědi byly nakloněné Bidenovi. "Všechny volební průzkumy a odhady se potýkají s řadou faktorů. Tou zdaleka největší nejistotou je faktor jménem člověk," zdůraznil.

Řada lidí se totiž stydí ostatním podle Bramla přiznat, že volí Trumpa, protože kdo hlasuje pro současného republikánského šéfa Bílého domu, vybírá rasisticky. "Rasismus totiž nejsou jen (krajně pravicové uskupení) Pride Boys a další jasně viditelné věci, ale i dění na pozadí," uvedl s tím, že samotná americká historie vychází z rasismu. "Rasismus je také důvodem, proč Amerika nemá žádnou sociální politiku jako jiné civilizované země," vysvětlil.

Podle Bramla je očividné, že američtí běloši se v budoucnu stanou v USA menšinou, kterou přečíslí černoši spolu s Hispánci, proto se prý snaží udržet si moc co nejdéle. Řada lidí sice svůj názor zdůvodňuje hospodářským pohledem, který je ale stejně nutné spojit s jejich rasovými postoji.

"Trump vede hospodářství takovým způsobem, který se mnohým líbí, neboť jim z koláče zůstane více. Oni říkají, jasně, líbí se nám deregulace, snižování daní, my z toho máme užitek, mnoho dalších ale takto mluvit nemůže," uvedl Braml. Sociální nerovnost, která je spojena i s tou rasovou, pak podle politologa naplno odhalila nynější pandemie nemoci covid-19, kdy někteří kvůli svému původu mají menší šanci na přežití než jiní.