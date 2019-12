U říjnového vývoje exportu analytici v anketě agentury Reuters počítali s poklesem, v průměru o 0,7 procenta. Meziročně se německý export zvýšil o 1,9 procenta.

V říjnu meziročně vzrostl zejména vývoz do neevropských zemí, a to o 4,6 procenta. Export do států Evropské unie se zvýšil pouze o 0,1 procenta.

"Po neuspokojivých údajích o průmyslové výrobě z minulého týdne přináší dnešní hospodářská data ekonomice vítanou úlevu," poznamenal analytik banky ING Carsten Brzeski, který ale zároveň varoval před přílišným optimismem.

Přebytek obchodní bilance vzrostl podle sezonně upravených údajů na 20,6 miliardy eur (526,1 miliardy Kč), zatímco v září činil 19,2 miliardy eur. Analytici čekali, že se přebytek v říjnu sníží, v průměru na 19 miliard eur.

Německo se ve třetím čtvrtletí jen těsně vyhnulo recesi, hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,1 procenta. Ve druhém čtvrtletí ekonomika o 0,2 procenta klesla.

Německý průmysl se v poslední době potýká se zpomalováním růstu světové ekonomiky. K potížím přispívá nejistota spojená s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie a také s obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou.

Německá vláda v letošním roce očekává růst ekonomiky o půl procenta po loňské expanzi o 1,4 procenta. Příští rok se má HDP podle vládní prognózy zvýšit o jedno procento. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.