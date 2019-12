Faktury s dlouhou splatností? Šílený český výmysl, který v zahraničí neexistuje

Průzkum společnosti Atradius uvedl, že v tuzemsku dochází k pozdnímu splácení ve 34,1 % případů. Ve Velké Británii, Švýcarsku a Rakousku dosahuje podíl pozdě splněných pohledávek až 40 %.

Česká republika se s pozdními platbami setkává často. Pro 38,7 % podnikatelů pozdě splacené faktury představují závažný problém. 17,3 % musí odložit platby vlastním dodavatelům a ztrátu příjmů na základě pozdě splacených faktur zaznamenalo 11,3 % firem.

Čas od vystavení do fyzického splacení pohledávek u nás nyní dosahuje 44 dní. Na Slovensku se splatí faktury o den dříve. Průměrná splatnost v České republice je stanovena na 28 dni. 80 % pohledávek se má splatit do třiceti dní a 1 % převyšuje devadesátidenní lhůtu. Nejpřísnější stanovení termínu splatnosti má Německo s 91 % faktur splatných do třiceti dnů.

Nejlépe si vedou nejmenší firmy. „Musí se podřídit přísným platebním požadavkům velkých podniků. U faktur vystavených většími společnostmi naopak není výjimkou splatnost až 90 dní. Malým a středním podnikům, často závislým na každé platbě, přitom může tak dlouhá splatnost způsobovat velké problémy,“ uvádí Marek Hejdušek, ředitel služby Cashbot.

Elektronické faktury u nás využívá až 80 % firem, což je největší poměr ve východní Evropě. S online fakturaci zaznamenalo zrychlení plateb 39 % firem.

Factoring využívají domácí firmy. Jde o to, že banka průběžně proplácí firemním klientům pohledávky, které mají u svých odběratelů. „Jen za rok 2018 jsme profinancovali přes 550 tisíc faktur klientů v celkovém objemu téměř 36 miliard korun. Stále nicméně platí, že v České republice je penetrace využití factoringu v poměru k hrubému domácímu produktu pouze 3,3 %, zatímco průměr v Evropské unii činí téměř 11 %“, řekl Pavel Chlumský, člen představenstva Factoringu České spořitelny.

Hlavním důvodem pro pozdní splatnost faktur je nedostatek dostupných finančních prostředků nakupujících. Za pozdní tuzemské transakce nejčastěji může pozdržení platby dodavateli, aby měl odběratel peníze na financování dalších potřebných věcí, uvedl server Evropa v datech.