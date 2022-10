Firma vlastnící Facebook musí prodat populární Giphy

Meta uvedla, že ji rozhodnutí zklamalo, ale že ho přijímá. "Dnešní rozhodnutí přijímáme jako konečné slovo v této věci. Na prodeji Giphy budeme s CMA úzce spolupracovat," uvedl v prohlášení mluvčí společnosti Meta Platforms.

Podle CMA by dohoda výrazně omezila hospodářskou soutěž na dvou trzích. Omezila by výběr pro uživatele sociálních médií a snížila inovace v zobrazování reklamy. Jediný způsob, jak to lze řešit, je tedy prodej Giphy.

Britský úřad původně rozhodl o prodeji loni v listopadu, Meta se však proti rozhodnutí odvolala. Odvolací soud letos v červenci rozhodnutí potvrdil v pěti ze šesti napadených důvodů, v jednom bodě dal firmě Meta za pravdu. CMA proto rozhodnutí přezkoumal, po analýze dalších důkazů však své původní rozhodnutí potvrdil.

Společnost Meta Platforms koupila firmu Giphy předloni v květnu. Služba Giphy provozuje knihovnu animovaných obrázků ve formátu GIF. Databáze animovaných obrázků a krátkých videí GIF si mezi uživateli získala značnou oblibu. Často je vkládají do textových zpráv na svých mobilních telefonech nebo posílají jen tak pro pobavení.